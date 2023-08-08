Окупанти вдарили по будинку у Херсонській області [ Редагувати ]
У вівторок, 8 серпня, російські війська обстріляли житловий будинок у селі Микільське Херсонської області.
Про це повідомляється у Telegram Херсонської ОВА.
Як повідомляється, внаслідок ворожого удару у власній оселі поранення отримала 50-річна жінка.
Постраждалу у стані середньої тяжкості шпиталізували, лікарі надають їй допомогу.
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