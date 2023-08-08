У Джанкої стався гучний вибух [ Редагувати ]
У вівторок, 8 серпня, у Криму знову повідомили про вибух та приліт у кількох населених пунктах. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
У Джанкої було чути гучний вибух, також повідомляють про приліт в Жовтневому.
При цьому місцеві гауляйтери вже прозвітували про нібито знищення боєприпасів.
Так званий "радник голови Криму" Олег Крючков заявив:
Звуки вибухів у Жовтневому - утилізація боєприпасів. Ситуація під контролем спеціальних служб.
Як уточнює "Кримський вітер", у Старому Криму також чули вибух.
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