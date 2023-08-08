Обстріл Кругляківки Харківської області: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
У вівторок, 8 серпня, кількість загиблих через обстріл села Кругляківка Харківської області зросла до трьох людей. Окупанти атакували населений пункт днем раніше.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Станом на 13:18 кількість загиблих зросла до трьох: загинули 45-річна жінка, двоє чоловіків віком 65 та 52 років.
по темі
Російські війська 6 серпня обстріляли район села Новоданилівка в Запорізькій області за допомогою хімічних боєприпасів
У суботу, 5 серпня, російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по центру переливання крові в Куп'янському районі Харківської області
У пʼятницю, 4 серпня, окупанти продовжують гатити по Херсону
Очільник ОВА Олександр Прокудін заявив, що у понеділок вдень, 31 липня, російські війська завдали удару по мікрорайону Корабел у Херсоні
Глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що окупанти 24 липня обстріляли касетними боєприпасами Костянтинівку