У машині були маленькі діти: у Києві сталась ДТП [ Редагувати ]
У вівторок, 8 серпня, у Києві сталась ДТП на вулиці Щусєва. Про це повідомляють "Подробиці" з місця подій.
Одна смуга руху перекрита, затор тягнеться з боку метро Дорогожичі.
На місці працює швидка. В одній із машин були маленькі діти. Аварія сталася десь о 13.50.
Причини ДТП наразі встановлює поліція.
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