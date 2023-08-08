Коли перед підприємцем постає питання пошуку нових постачальників, невідворотно виникає плутанина. Три питання:

Яким чином?

З ким?

З чого почати?

Якщо ви вирішили розпочати поставки із Китаю і у вас немає попереднього досвіду в цьому, то вас, можливо, вразить різноманітність та багаторівневість цього ринку. У них є пропозиції на будь-який запит, проте важливо обрати, що підходить саме вам. І звичайно не потрапити у ситуації, де ви ризикуєте втрати гроші.

Компанія Fialan надає своїм клієнтам послуги бізнес-консалтингу. Спеціалісти, які досліджують ринок поставок уже багато років, зможуть допомогти вам у вашій співпраці з китайським бізнесом. Детальніше про це розповість директор міжнародної логістичної компанії Fialan Тетяна Дмитрук.

Для чого це потрібен Fialan Consulting?

Як приклад ми наведемо вам один із останніх наших кейсів. Клієнт замовив велику партію валіз. Його влаштовує усе: якість, ціна, умови договору. Однак, це значний ризик для нього, оскільки замовник зовсім нічого не знає про самого постачальника: яка у нього репутація, чи справді товар відповідає заявленому, чи будуть виконані умови договору і не порушені закони. Замовивши послугу консалтингу Fialan, усі деталі з’ясують спеціалісти нашої компанії. Вони знаходяться безпосередньо у Китаї і там проводять контроль якості та перевірку юридичних моментів. Оскільки зараз існують обмеження щодо виїзду громадян України закордон, то дуже зручним є те, що є довірені особи на місці. Наш співробітник зміг впевнено сказати, якої насправді якості валізи, що ми планували замовити. Таким чином ми уникаємо ситуацій, коли вже бракований товар приходить в Україну і замовнику не потрібно на місці вирішувати і перейматися тим, як цей товар повернути назад.

Що ви отримуєте?

По-перше, Fialan розробить для вас індивідуальний аналіз вашої майбутньої співпраці з китайським постачальником. Враховуються усі фактори — і переваги, і ризики. Таким чином ви заощаджуєте час, оскільки вам не потрібно самостійно їхати на виробництва у Китаї і шукати зв’язки або посередників. Задачею спеціалістів компанії Fialan також є прорахунок можливих фінансових і юридичних ризиків. Консалтинг включає в себе також контроль доставки. Ви гарантовано отримуєте саме замовлений товар, вантаж повністю застрахований і у визначені терміни буде доставлений вам.