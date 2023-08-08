Окупанти обстріляли Миколаївську область: поранені підлітки [ Редагувати ]
У вівторок, 8 серпня, окупанти обстріляли село Куцуруб Куцурубської громади Миколаївської області. Про це заявив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у Telegram.
Поранення отримали двоє підлітків.
На жаль, є потерпілі.
За його словами, внаслідок обстрілу до лікарні по допомогу звернувся місцевий мешканець, який привіз двох синів 13 та 16 років з мінно-вибуховими травмами.
Нині життю хлопців нічого не загрожує.
Крім того, пошкоджені житлові будинки, транспортні засоби.
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