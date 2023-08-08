У вівторок, 8 серпня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо "Формулу миру".

Маємо сьогодні правильний і єдиний дипломатичний шлях: "Формулу миру". Базис повинен бути український, бо війна – в Україні, а пропозиції можуть бути будь-якої держави. Для нас цінні досвід і думки кожної з держав, які дійсно хочуть миру.

"В інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ розповів про необхідність політичної підтримки з боку Латинської Америки, наслідки цієї війни для України, реалізацію Формули миру, перебіг контрнаступу, заяви Президента Бразилії про безпеку для рф, допомогу Папи Римського Франциска в питанні повернення дітей і полонених та про захист наших портів", - сказав він.