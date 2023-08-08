Правоохоронні органи затримали народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька на отриманні хабаря за виділення землі. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

У СБУ повідомляють про затримання "на гарячому" спільно з НАБУ народного депутата, який за $85 тис. "продавав" землю Національної академії аграрних наук.

За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та затримали його під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі $85 тис.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Анатолій Гунько - адвокат і народний депутат, який переміг на довиборах до Верховної Ради у 208 окрузі. Його головним опонентом був Олег Ляшко.