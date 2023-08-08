Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює виключення народного депутата Богдана Торохтія. Він закликав його здати депутатський мандат через негідну поведінку під час війни. Про це Арахамія написав у своїх соцмережах.

Наше терпіння не вічне. Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися. Як варіант - продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча би дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме. Але нічого з цього зроблено не було. Більше того, ми дізналися, що поки родина Богдана Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла.

Через це Арахамія закликає Торохтія:

повернути отримані гроші в бюджет;

скласти депутатський мандат.

Голова фракції "Слуга народу" негайно ініціює його виключення з фракції.

Журналісти знайшли докази виїзду народного депутата Богдана Торохтія на відпочинок до Болгарії під час воєнного стану. І зафіксували, що під час війни його родина змінила три автомобілі, зараз політик користується придбаним у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS 580 Edition One.

Нагадаємо, 27 липня Рада позбавила мандата депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова, який відпочив на Мальдівах під час воєнного стану.