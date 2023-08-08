Народний депутат Богдан Торохтій має скласти мандат - Арахамія [ Редагувати ]
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює виключення народного депутата Богдана Торохтія. Він закликав його здати депутатський мандат через негідну поведінку під час війни. Про це Арахамія написав у своїх соцмережах.
Наше терпіння не вічне. Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися. Як варіант - продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча би дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме.
Але нічого з цього зроблено не було. Більше того, ми дізналися, що поки родина Богдана Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла.
Через це Арахамія закликає Торохтія:
- повернути отримані гроші в бюджет;
- скласти депутатський мандат.
Голова фракції "Слуга народу" негайно ініціює його виключення з фракції.
Журналісти знайшли докази виїзду народного депутата Богдана Торохтія на відпочинок до Болгарії під час воєнного стану. І зафіксували, що під час війни його родина змінила три автомобілі, зараз політик користується придбаним у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS 580 Edition One.
Нагадаємо, 27 липня Рада позбавила мандата депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова, який відпочив на Мальдівах під час воєнного стану.
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