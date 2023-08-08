Неназвана країна купила для України 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems. Про це пише газета De Standaart.

Кілька років тому танки зняли з озброєння бельгійської армії та вивели з експлуатації. Бельгійське військове командування вирішило зняти з озброєння всю важку гусеничну техніку та замінити її легкими броньованими колісними машинами.

"Леопарди" зберігались на складі компанії OIP Land Systems, яка продала їх "іншій європейські країні" без участі бельгійського уряду.

За даними ЗМІ, цією країною можуть бути Данія чи Нідерланди, які входять до танкової коаліції.

Після капітального ремонту та оснащення новими системами озброєння 7 серпня перша партія танків Leopard 1 вирушила до України через Німеччину та Італію.

Компанія OIP має великі запаси бронетехніки, зокрема, 40 зенітних танків Gepard.

Невідомо, яка саме країна придбала ці машини. Наразі лише Німеччина, Данія та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні викуплені у промисловості Leopard 1.

Газета Handelsblatt раніше повідомляла, що Німеччина може поставити Україні до 160 основних бойових танків Leopard 1 з промислових запасів. Наразі невідомо, коли танки будуть повністю готові до відправки. Частина з них перебуває у незадовільному стані. Їхні компоненти можна було б використовувати для ремонту інших танків Leopard.

Постачання танків Leopard різних модифікацій ЗСУ підтвердили Німеччина, Данія, Іспанія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Польща та Португалія. У Данії заявляли, що за півроку планують передати Україні майже 100 Leopard 1.