У віці 73 років помер відомий російський перекладач та радіоведучий Леонід Володарський. Про це повідомили родичі Володарського.

Останнім часом він сильно хворів і перебував у лікарні. Володарський відомий як синхронний перекладач багатьох фільмів та мультсеріалів, що виходили в СРСР та росії наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років. Він став популярним в епоху VHS завдяки гугнявій манері мови та специфічній вимові.

Саме у його перекладі російськомовні глядачі дивилися "Термінатора", "Голий пістолет", "Зоряні війни"

та багато інших фільмів.

Леонід Володарський закінчив Московський державний інститут іноземних мов імені Моріса Тореза. Він володів англійською, французькою, іспанською та італійською мовами. Він був одним із перших перекладачів творів Стівена Кінга, а також перекладав твори Джерома Селінджера.

Перекладати фільми він почав наприкінці 1960-х років. Сам він стверджував, що за 30 років переклав понад п'ять тисяч фільмів.

Наприкінці 1990-х років Володарський почав співпрацювати в НТВ як перекладач фільмів та серіалів для студій озвучування. Він також працював на різних радіостанціях, з березня 2014 року вів авторську програму на радіо "Говорит Москва".