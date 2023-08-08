Найбільша у світі дебетова електронна платіжна система PayPal запускає власний стейблкоїн (криптовалюта, прив'язана до звичайних валют або біржових товарів) - PayPal USD (PYUSD). Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

"Представляємо нову криптовалюту PayPal USD (PYUSD). Це стейблкоїн, забезпечений надійними та високоліквідними активами. У міру поширення PYUSD ви зможете купувати, продавати, зберігати та переводити її в нашому додатку або на нашому сайті", - йдеться в повідомленні.

PYUSD забезпечується доларовими депозитами, цінними паперами Казначейства США та аналогічними грошовими еквівалентами, уточнює PayPal. Одна одиниця цієї криптовалюти еквівалентна одному долару США.

PayPal - найбільша дебетова електронна платіжна система. Її співзасновник - Ілон Маск, а 2002 року компанію купив eBay. Працює більш ніж у 200 країнах світу та дозволяє отримувати гроші у більш ніж 100 валютах, знімати кошти у 56 валютах та зберігати залишки на своїх рахунках PayPal у 25 валютах.

В Україні сервіс працює за доступом Send Only, який дозволяє надсилати гроші, але легально отримувати суми в іноземній валюті - ні. Перераховувати її на українські банківські картки без індивідуальної ліцензії НБУ, як і раніше, заборонено.

Українцям, які заробляють продажем товарів чи послуг за кордоном, доводиться шукати способи зняття грошей із PayPal. Раніше "Подробиці" писали, як знімати гроші з цього сервісу.

Нагадаємо, система платежів PayPal з січня 2015 року припинила роботу в окупованому Криму, а з серпня 2020 року - внутрішні перекази в рф. У березні 2022 року PayPal оголосила про припинення роботи в росії.