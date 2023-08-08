Вперше в Україні: прикордонники посадили найновіший російський безпілотник Елерон Т-16 (відео) [ Редагувати ]
У вівторок, 8 серпня, бійці підрозділу Держприкордонслужби "Сталевий кордон" захопили найновіший російський безпілотник Елерон Т-16. Про це повідомляє ДПСУ.
Російський безпілотний літальний апарат посадили на Харківському напрямку за допомогою звичайної антидронової пушки.
Елерон Т-16 - одна з найсвіжіших російських розробок у сімействі безпілотників Елерон. Це перший підтверджений випадок нейтралізації "Елерона" українськими захисниками.
Елерон Т-16 здатний нести до 6 кг корисного навантаження. У тому числі у вигляді спеціальних авіаційних засобів ураження, що розміщуються на зовнішніх підвісках під консолями крила.
Безпілотник важить близько 20 кг. Виконаний за схемою "качка". Малошумний електродвигун, що працює від акумуляторних батарей або паливних елементів, приводить у рух штовхаючий гвинт.
Нагадаємо, Китай обмежив експорт безпілотників і комплектуючих на два роки.
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