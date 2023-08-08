Бавились сірниками: на Рівненщині живцем згорів 11-річний хлопчик [ Редагувати ]
На Рівненщині внаслідок пожежі загинув 11-річний хлопчик. Про це повідомляє обласна поліція.
Повідомлення про загоряння підсобного приміщення на території приватного домогосподарства в селі Жадківка надійшло на спецлінію 102, сьомого серпня, о 20:26.
На місці пожежники з'ясували, що двоє сусідських малолітніх хлопців 11 та 13 років у сараї бавились сірниками. Якимось чином сталось займання однієї із каністр з пальним.
Старший хлопчик зумів вибігти з приміщення та покликати на допомогу батьків. Він отримав опіки рук.
Через великий вогонь дорослі вже не змогли дістатися всередину, аби врятувати іншу дитину. 11-річний малолітній загинув на місці.
За фактом загибелі дитини під час пожежі поліцейські відкрили кримінальне провадження.
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