На Рівненщині внаслідок пожежі загинув 11-річний хлопчик. Про це повідомляє обласна поліція.

Повідомлення про загоряння підсобного приміщення на території приватного домогосподарства в селі Жадківка надійшло на спецлінію 102, сьомого серпня, о 20:26.

На місці пожежники з'ясували, що двоє сусідських малолітніх хлопців 11 та 13 років у сараї бавились сірниками. Якимось чином сталось займання однієї із каністр з пальним.

Старший хлопчик зумів вибігти з приміщення та покликати на допомогу батьків. Він отримав опіки рук.

Через великий вогонь дорослі вже не змогли дістатися всередину, аби врятувати іншу дитину. 11-річний малолітній загинув на місці.

За фактом загибелі дитини під час пожежі поліцейські відкрили кримінальне провадження.