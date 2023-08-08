Італія припинила видачу "золотих віз" за інвестиції для росіян та білорусів [ Редагувати ]
Влада Італії призупинила дію програми Investor Visa for Italy для громадян росії та Білорусі. Вони більше не зможуть отримати "золоті візи" в обмін на інвестиції в країну. Про це повідомило Міністерство у справах підприємств та продукції "Зроблено в Італії".
Рішення ухвалили за рекомендацією ЄС, яке наказує всім державам-членам союзу переглянути або скасувати програми видачі росіянам і білорусам посвідки на проживання в обмін на інвестиції (це пов'язано з запровадженими на рівні ЄС санкціями проти рф і Білорусі).
Програму офіційно призупинили з 8 серпня 2023 року, нових заявок на отримання "золотих віз" в Італії не прийматимуть.
З січня 2017 року іноземці, які не є громадянами ЄС, отримали можливість отримувати дозвіл на проживання в Італії терміном на два роки в обмін на інвестиції в економіку країни.
Для участі у програмі необхідно було вкласти гроші у "стратегічні активи" для розвитку економіки країни. Щоб отримати візу, громадянин неєвропейської країни має дотриматися одного з критеріїв:
- вкласти 250 тис. євро у місцевий інноваційний стартап,
- 500 тис. євро - в італійську фірму з обмеженою відповідальністю,
- 1 млн євро - у соціальний проект або 2 млн у держоблігації.
Загалом програмою Investor Visa for Italy скористалися понад 200 осіб. За даними італійської влади, яку наводить Altreconomia, в 2022 році Італія видала дворічну "золоту візу" як мінімум 32 громадянам рф.
У 2022 році росіяни частіше за інших отримували "візи інвестора", випередивши американців (12) і британців (12), а також 23 осіб з інших країн, які не входять до ЄС.
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