Влада Італії призупинила дію програми Investor Visa for Italy для громадян росії та Білорусі. Вони більше не зможуть отримати "золоті візи" в обмін на інвестиції в країну. Про це повідомило Міністерство у справах підприємств та продукції "Зроблено в Італії".

Рішення ухвалили за рекомендацією ЄС, яке наказує всім державам-членам союзу переглянути або скасувати програми видачі росіянам і білорусам посвідки на проживання в обмін на інвестиції (це пов'язано з запровадженими на рівні ЄС санкціями проти рф і Білорусі).

Програму офіційно призупинили з 8 серпня 2023 року, нових заявок на отримання "золотих віз" в Італії не прийматимуть.

З січня 2017 року іноземці, які не є громадянами ЄС, отримали можливість отримувати дозвіл на проживання в Італії терміном на два роки в обмін на інвестиції в економіку країни.

Для участі у програмі необхідно було вкласти гроші у "стратегічні активи" для розвитку економіки країни. Щоб отримати візу, громадянин неєвропейської країни має дотриматися одного з критеріїв:

вкласти 250 тис. євро у місцевий інноваційний стартап,

500 тис. євро - в італійську фірму з обмеженою відповідальністю,

1 млн євро - у соціальний проект або 2 млн у держоблігації.

Загалом програмою Investor Visa for Italy скористалися понад 200 осіб. За даними італійської влади, яку наводить Altreconomia, в 2022 році Італія видала дворічну "золоту візу" як мінімум 32 громадянам рф.

У 2022 році росіяни частіше за інших отримували "візи інвестора", випередивши американців (12) і британців (12), а також 23 осіб з інших країн, які не входять до ЄС.