На Харківщині планшет вбив 11-річну дівчину (фото) [ Редагувати ]
На Харківщині вибух планшета вбив 11-річну дівчину. Про це повідомляє обласна поліція.
Трагедія сталася вночі 7 серпня. Близько 01:05 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Павлівка Богодухівського району загинула дитина, яка вдома грала на планшеті. Пристрій вибухнув у неї в руках.
Попередньо встановлено, що дівчина під час перегляду планшету, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом. Всі обставини події встановлюються.
Поліція закликає громадян не користуватися телефоном або іншими гаджетами на зарядці. Під час заряджання телефон нагрівається. Від перегрівання він може загорітися, а користувача вдарити струмом.
Якщо вам потрібно здійснити певні маніпуляції з приладом, то краще від’єднати його від мережі, а потім знову поставити на зарядку.
Нагадаємо, на Рівненщині живцем згорів 11-річний хлопчик, який з другом бавився сірниками.
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