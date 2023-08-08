Президентка Угорщини Каталін Новак підписала агреман для нового українського посла Федора Шандора. Про це повідомив угорський телеканал ATV.

Наразі у Будапешті немає українського посла, працює тимчасовий повірений. У липні 2022 року президент Зеленський звільнив Людмилу Непоп з посади посла України в Угорщині.

Прохання про агреман для Федора Шандора Київ надіслав кілька місяців тому, але угорська сторона схвалила його лише зараз.

Причиною нібито було небажання президента України Володимира Зеленського спілкуватися з угорською президенткою.

Каталін Новак планує має відвідати Київ 23 серпня для участі в саміті Кримської платформи, а перед тим - здійснити візит на Закарпаття для зустрічі з представниками угорської меншини.

Тепер підписаний Новак агреман передадуть до Міністерства закордонних справ Угорщини для контрасигнації міністром Петером Сійярто. Рішення опублікують після прибуття Шандора в Будапешт і вручення вірчих грамот президентці Угорщини.

​Федір Шандор - професор Ужгородського національного університету, доктор філософських наук. У 2020 році його обрали депутатом Закарпатської облради 8-го скликання від партії "Слуга народу".

З початком повномасштабного вторгнення Шандор став бійцем 101-ї Закарпатської бригади тероборони. Він став відомим завдяки тому, що пішов добровольцем в українську армію після нападу росії на Україну в лютому минулого року та читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.