Передача росії зброї від КНДР: Данілов зробив заяву [ Редагувати ]
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Україна поки що не може сказати про те, що Північна Корея передає росії свою зброю. Але за ситуацією уважно спостерігають.
Про це повідомляє секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За його словами, якщо росія звертається за допомогою до КНДР, це означає, що в неї не все так добре з обладнанням і озброєнням.
"Ми розуміємо, що там відбувається. Чи допомагатиме Корея чи ні, давайте подивимося. На сьогоднішній день ми не можемо сказати, що таке вже відбувається, але ми тримаємо руку на контролі, розуміємо наявні процеси, переговори, які є", - зазначив Данілов.
Він додав, що поки що Україна може впевнено стверджувати про передачу росії іранської зброї, яка використовується для вбивства мирного населення.
Нагадаємо, кілька днів тому координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що росія планує придбати у Північної Кореї артилерійські снаряди, щоб використати їх у війні проти України.
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