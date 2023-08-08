Держава-агресор росія розпочала підготовку до "виборів" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє Генштаб.

За даними Генштабу, рф почала підготовку до агітації в населеному пункті Стульневе Запорізької області.

"Окупанти розпочали підготовку з питань агітації перед так званими "виборами" на захоплених територіях у єдиний день голосування в росії 10 вересня", - сказано в повідомленні.

Попередньо, на окуповані території прибудуть представники від партії "Єдина росія" для створення груп агітаторів та інформаторів з числа місцевих колаборантів.