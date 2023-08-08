рф розпочала підготовку до "виборів" на окупованій частині Запорізької області [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Держава-агресор росія розпочала підготовку до "виборів" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Про це повідомляє Генштаб.
За даними Генштабу, рф почала підготовку до агітації в населеному пункті Стульневе Запорізької області.
"Окупанти розпочали підготовку з питань агітації перед так званими "виборами" на захоплених територіях у єдиний день голосування в росії 10 вересня", - сказано в повідомленні.
Попередньо, на окуповані території прибудуть представники від партії "Єдина росія" для створення груп агітаторів та інформаторів з числа місцевих колаборантів.
по темі
В ніч на неділю, 6 серпня, окупанти знову обстріляли Запоріжжя
Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю, вчора, 29 липня, зросла до двох
Російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Внаслідок цього загинули люди
У Дніпрі та Запоріжжі сьогодні, 28 липня, місцеві жителі почули вибухи під час повітряної тривоги
Росіяни й далі тероризують Запоріжжя. Тож, доступність та облаштування укриттів в області - це буквально питання виживання. Чи користуються запоріжці захисними спорудами та в якому вони стані - бачили наші кореспонденти.