Була невиліковна хвороба: у Сандри Буллок помер чоловік [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Голлівудська актриса Сандра Буллок втратила свого коханого Брайна Рендалла. Чоловікові було 57 років. Він боровся із хворобою під назвою боковий аміотрофічний склероз (БАС) і помер 5 липня.
Про це повідомляє видання The Messenger.
Брайан Рендалл працював фотографом. Про свою хворобу він не говорив широкому загалу.
"З великим сумом ми повідомляємо, що 5 серпня Браян Рендалл мирно помер після трирічної боротьби з БАС. Ми безмежно вдячні невтомним лікарям, які боролися з цією хворобою разом з нами, і чуйним медсестрам, які стали нашими сусідами по кімнаті, часто жертвуючи своїми сім'ями, щоб бути з нами", - повідомила у заяві його родина.
Зазначимо, що БАС - це рідкісне неврологічне захворювання, воно вражає нервові клітини головного мозку, згодом послаблюючи м'язові функції.
59-річна актриса познайомилася з Рендаллом у 2015 році, коли його найняли фотографувати день народження її сина Луї.
У грудні 2021 року Буллок, мама прийомних 13-річного Луї та 10-річної Лейли, відверто розповіла про свою позицію щодо шлюбу.
"Я пройшла через процес розлучення. Я знайшла любов всього свого життя. Я не хочу говорити, щоб ви робили, як я, але мені не потрібний папір, щоб бути відданим партнером і відданою матір'ю", - заявила тоді актриса.
У березні 2022 року оскароносна актриса оголосила, що бере перерву в акторській кар'єрі, щоб зосередитись на своїй родині.
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