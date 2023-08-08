Голлівудська актриса Сандра Буллок втратила свого коханого Брайна Рендалла. Чоловікові було 57 років. Він боровся із хворобою під назвою боковий аміотрофічний склероз (БАС) і помер 5 липня.

Про це повідомляє видання The Messenger.

Брайан Рендалл працював фотографом. Про свою хворобу він не говорив широкому загалу.

"З великим сумом ми повідомляємо, що 5 серпня Браян Рендалл мирно помер після трирічної боротьби з БАС. Ми безмежно вдячні невтомним лікарям, які боролися з цією хворобою разом з нами, і чуйним медсестрам, які стали нашими сусідами по кімнаті, часто жертвуючи своїми сім'ями, щоб бути з нами", - повідомила у заяві його родина.

Зазначимо, що БАС - це рідкісне неврологічне захворювання, воно вражає нервові клітини головного мозку, згодом послаблюючи м'язові функції.

59-річна актриса познайомилася з Рендаллом у 2015 році, коли його найняли фотографувати день народження її сина Луї.

У грудні 2021 року Буллок, мама прийомних 13-річного Луї та 10-річної Лейли, відверто розповіла про свою позицію щодо шлюбу.

"Я пройшла через процес розлучення. Я знайшла любов всього свого життя. Я не хочу говорити, щоб ви робили, як я, але мені не потрібний папір, щоб бути відданим партнером і відданою матір'ю", - заявила тоді актриса.

У березні 2022 року оскароносна актриса оголосила, що бере перерву в акторській кар'єрі, щоб зосередитись на своїй родині.