Президент України Володимир Зеленський пригрозив депутатам та чиновникам, які під час війни працюють на власне збагачення, "мінімум судом".

Про це він сказав 8 серпня під час свого звернення до українців.

Зеленський подякував тим, хто працює на Україну та пригрозив тим, хто під час війни збагачується.

"Завжди має бути результат для України. Кожен день на фронті і в тилу... Кожен такий день – із результатами – наближає нашу перемогу. Як сьогоднішній день – із правоохоронним результатом для України. Для очищення України. Ми всі знаємо, що наша держава має змінитися, має пройти трансформацію. І це означає, що на державних посадах чи народними депутатами України точно не будуть ті, хто працює собі "на кишеню", а не заради України. Кожен такий ділок як мінімум піде під суд", - сказав президент.