Мер столиці рф Сергій Собянін заявив про нову атаку безпілотниками - сили ППО нібито збили їх на підльоті до міста.

За його словами, один безпілотник збили в районі Домодєдово, інший в районі Мінського шосе.

"Наразі інформації про постраждалих від падіння уламків немає. Екстрені служби працюють на місці", - заявив він.

В одному з російських Telegram-каналів, посилаючись на джерело, заявили, що два бойові дрони заходили на Москву синхронно з двох напрямків: з південного заходу (з напрямку "восьми годин") і з півдня (з напрямку "п'яти годин").

Приблизна відстань між точками знищення дронів - 55 кілометрів по прямій. Вони були збиті з різницею 16 хвилин.

Підписниця цього ж каналу заявила, що руйнувань на місці падіння БПЛА в районі Домодєдово нібито немає.

російське Міноборони рф знову прийнялось стверджувати, що за атакою стоїть Україна.

Також вони повторили інформацію про знищення БПЛА силами ППО та заявили, що постраждалих внаслідок падіння уламків немає.