9 серпня погода в Україні буде сонячною з "комфортними" показниками на термометрах. А дощі відступлять.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"Середа буде в Україні із сонячною погодою та комфортною температурою повітря", - розповіла вона.

Як зазначила синоптик, впродовж дня очікується +23...+29 градусів, на крайньому півдні та у Луганській області до +30 градусів.

"У західних областях та у Сумській області буде найсвіжіше, +20...+23 градуси", - додала Діденко.

При чому вдень 9 серпня опадів у більшості областей України не передбачається.

У Києві середа очікується помірно теплою, близько +23, +24 градусів. Вдень буде сухо та сонячно.

Погодні рекорди за літо 2023

З початку літа в столиці України було встановлено вже три кліматичні рекорди.

Так, на початку червня в Києві було відзначено рекорд максимальної швидкості вітру. Він побив попередній показник 2012 року. Так, 2 червня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с (65 км/год), що на 2 м/с більше за відмітку, встановлену 11 років тому.