Дощі відступили: якою буде погода в Україні [ Редагувати ]
9 серпня погода в Україні буде сонячною з "комфортними" показниками на термометрах. А дощі відступлять.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
"Середа буде в Україні із сонячною погодою та комфортною температурою повітря", - розповіла вона.
Як зазначила синоптик, впродовж дня очікується +23...+29 градусів, на крайньому півдні та у Луганській області до +30 градусів.
"У західних областях та у Сумській області буде найсвіжіше, +20...+23 градуси", - додала Діденко.
При чому вдень 9 серпня опадів у більшості областей України не передбачається.
У Києві середа очікується помірно теплою, близько +23, +24 градусів. Вдень буде сухо та сонячно.
Погодні рекорди за літо 2023
З початку літа в столиці України було встановлено вже три кліматичні рекорди.
Так, на початку червня в Києві було відзначено рекорд максимальної швидкості вітру. Він побив попередній показник 2012 року. Так, 2 червня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с (65 км/год), що на 2 м/с більше за відмітку, встановлену 11 років тому.
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