Байден схвалив старт навчань українських пілотів на F-16 - Пентагон [ Редагувати ]
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Президент США Джо Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів на F-16, однак процесом керують Данія та Нідерланди.
Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає "Укрінформ".
"Як ви знаєте, процес підготовки очолюють Данія й Нідерланди", - прокоментувала вона питання про відбір першої групи пілотів для навчання.
За словами Сінгх, президент Байден "дав зелене світло" старту та підтримці навчань на F-16. Тим не менш, зараз у Штатів немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань.
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