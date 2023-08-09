Понад 800 окупантів та 17 артсистем: Генштаб оновив втрати росії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Втрати росії у війні в Україні на ранок середи, 9 серпня, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 251620 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 251620 (+820) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4262 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 8290 (+12) од,
- артилерійських систем - 5013 (+17) од,
- РСЗВ - 711 (+2) од,
- засоби ППО - 469 (+1) од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 312 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4175 (+17),
- крилаті ракети - 1377 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7479 (+19) од,
- спеціальна техніка - 742 (+5).
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