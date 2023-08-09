Зранку ЗСУ збили вертоліт окупантів [ Редагувати ]
Джерело: Pixabay
Українські військові збили черговий гелікоптер окупантів вранці у середу, 9 серпня.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Сьогодні зранку наші воїни збили черговий вертоліт російських окупантів. Тип вертольота наразі встановлюється", - йдеться в повідомленні.
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