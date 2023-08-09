Кабінет міністрів продовжив строк ідентифікації отримувачів пенсій та соцвиплат в "Ощадбанку".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідною постановою передбачено, що період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат продовжено до 31 грудня 2023 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

Таким чином до кінця поточного року навіть за відсутності ідентифікації держава не припинятиме зазначені виплати, а "Ощадбанк" не блокуватиме рахунки.

Окрім того, постанова розширює можливості для фізичної ідентифікації, необхідної для продовження отримання соціальних виплат. Зокрема, можна буде проводити ідентифікацію особи з використанням відеоконференцзвʼязку, під час сеансу якого предʼявлятимуться документи, що посвідчують особу.

До фізичної ідентифікації також прирівнюються: