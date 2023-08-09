Кабмін ухвалив важливе рішення для пенсіонерів [ Редагувати ]
Джерело: Pixabay
Кабінет міністрів продовжив строк ідентифікації отримувачів пенсій та соцвиплат в "Ощадбанку".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відповідною постановою передбачено, що період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат продовжено до 31 грудня 2023 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.
Таким чином до кінця поточного року навіть за відсутності ідентифікації держава не припинятиме зазначені виплати, а "Ощадбанк" не блокуватиме рахунки.
Окрім того, постанова розширює можливості для фізичної ідентифікації, необхідної для продовження отримання соціальних виплат. Зокрема, можна буде проводити ідентифікацію особи з використанням відеоконференцзвʼязку, під час сеансу якого предʼявлятимуться документи, що посвідчують особу.
До фізичної ідентифікації також прирівнюються:
- авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія Підпис (Дія ID);
- посвідчення закордонною дипломатичною установою України факту, що особа, яка проживає за кордоном, є живою.
по темі
Кількість пенсіонерів в Україні за другий квартал скоротилася на 140 тисяч, це найбільший показник з початку повномасштабної війни
Деякі групи пенсіонерів повинні пройти процедуру фізичної ідентифікації, щоб продовжити отримувати свої пенсійні виплати
Вік виходу на пенсію за віком в Україні визначає тривалість страхового стажу, набутого особою – це 60 або ж 63, або 65 років й у 2023 році право на призначення пенсії
Внутрішньо переміщені пенсіонери з найменшими пенсіями мають змогу отримати доплати на рахунок від Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН
Українці віком 60 років, які збираються на пенсію у 2023 році, повинні мати не менше 30 років страхового стажу