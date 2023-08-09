Декілька тижнів тому суд відправив під варту колишнього намісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла. Однак уже стало відомо, що священнослужитель вийшов під заставу.

Так, у понеділок, 7 серпня, адвокат Паші "Мерседеса" констатував, що його підзахисного випустили під заставу в розмірі 900 тисяч доларів. Звати його – Микита Чекман. Варто сказати, що підозрюють митрополита у виправдовуванні й запереченні збройної агресії росії проти України.

"Днями за митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебідя) внесено заставу у розмірі 33,3 млн грн, через що його звільнено з-під варти, як це передбачає попереднє рішення Солом’янського районного суду м. Києва. Зважаючи на окремі запити ЗМІ, Служба безпеки України повідомляє, що такий вид запобіжного заходу жодним чином не вплине на справедливий розгляд справи митрополита Павла в суді. Наголошуємо, що звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. Мова йде винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою", - повідомили в СБУ.

Наразі суд наклав на митрополита УПЦ (МП) Павла низку обов’язків:

носити електронний засіб контролю;

не залишати с. Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я);

за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;

утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

На даний час розслідування у кримінальному провадженні стосовно Павла (Лебідя) завершено, а його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Раніше слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: