У середу, 9 серпня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що в Генштабі не підтверджують інформацію щодо рейду та прориву оборони Збройними силами України на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Про це вона повідомила в ефірі телемарафону.