Рейд ЗСУ на лівий берег Херсонській області: у Генштабі спростував інформацію [ Редагувати ]
У середу, 9 серпня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що в Генштабі не підтверджують інформацію щодо рейду та прориву оборони Збройними силами України на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
Про це вона повідомила в ефірі телемарафону.
Збройні сили й Генеральний штаб не підтверджують цю інформацію станом на зараз. Ми просимо і звертаємося до всіх вже вкотре довіряти тільки офіційним джерелам.
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