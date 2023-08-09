Заступник міністр оборони Ганна Маляр заявила, що окупанти сформували наступальне угруповання і зосередили атаки на Куп’янському напрямку.

Про це вона повідомила у TelegramTelegramhttps://t.me/annamaliar/994.

Мета ворога на Куп’янському напрямку – прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Куп’янська… Оперативна ситуація складна, але контрольована. Сили оборони України мужньо стримують там наступ ворога. Противник вже кілька днів веде безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області.

Інтенсивність бойових дій та ворожих обстрілів висока і по деяким позиціям буває по декілька змін положення за день.

Вона запевнила, що командири та командування східного угруповання військ прийняло необхідні рішення для підсилення.

Що стосується Бахмутського напрямку, то там ЗСУ продовжують наступ на південному фланзі довкола міста Бахмут і закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог намагається відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки та в районі Зайцеве.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції і мали частковий успіх в напрямку Урожайне, Приютне та Вербове.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинове, Сєверне, Новомихайлівка та Старомайорське. Атаки відбито.