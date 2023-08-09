У середу, 9 серпня, в окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Вони пролунали поблизу Старокримського полігону та у районі Джанкоя. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

На Старокримському полігоні потужний вибух, повідомляють наші підписники.

Пізніше жителі Джанкоя на півночі Криму у соцмережах повідомили про потужний вибух з боку Красногвардійського. За попередніми даними, вибух пролунав об 11:37.

Старокримський полігон розташований біля села Кринички у Кіровському районі Криму. Раніше там був уражений ворожий склад з боєприпасами.

О 12:12 у місцевих Telegram-каналах повідомили про ще один вибух на Старокримському полігоні. Окупаційна влада півострова стверджує, що проходить "планова утилізація боєприпасів".