Отримав понад 90% тяжких опіків тіла: у Бучі 13-річний юнак поліз на електропотяг [ Редагувати ]
13-річний юнак Микита з Бучі отримав понад 90% тяжких опіків тіла. Хлопець задля розваги поліз на дах електропотяга, хлопчика вразило струмом, ушкодження були практично несумісні із життям. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
Діяти треба було терміново. Наші поліцейські екстрено супроводили швидку з постраждалим в Опіковий центр столиці. Зараз лікарі борються за життя дитини.
Дякую капітану Олегу Коцюку та капралу поліції Віталію Корзуну за рішучість та небайдужість. Вся поліція Київщини зичить хлопчику скорішого одужання.
"Я ж звертаюсь до молоді, одна мить ваших емоційних раптових пошуків нових вражень може коштувати здоровʼя або навіть життя. Не пхайте пальці в розетку! Думайте головою", - додав він.
Батьків же закликаю цікавитись дозвіллям підростаючого покоління. Розʼяснювати, наголошувати на необхідності не наражати себе на небезпеку.
"Ми несемо особисту відповідальність за своє життя і життя наших дітей", - нагадав Нєбитов.
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