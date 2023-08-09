13-річний юнак Микита з Бучі отримав понад 90% тяжких опіків тіла. Хлопець задля розваги поліз на дах електропотяга, хлопчика вразило струмом, ушкодження були практично несумісні із життям. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Діяти треба було терміново. Наші поліцейські екстрено супроводили швидку з постраждалим в Опіковий центр столиці. Зараз лікарі борються за життя дитини.

Дякую капітану Олегу Коцюку та капралу поліції Віталію Корзуну за рішучість та небайдужість. Вся поліція Київщини зичить хлопчику скорішого одужання.

"Я ж звертаюсь до молоді, одна мить ваших емоційних раптових пошуків нових вражень може коштувати здоровʼя або навіть життя. Не пхайте пальці в розетку! Думайте головою", - додав він.

Батьків же закликаю цікавитись дозвіллям підростаючого покоління. Розʼяснювати, наголошувати на необхідності не наражати себе на небезпеку.

"Ми несемо особисту відповідальність за своє життя і життя наших дітей", - нагадав Нєбитов.