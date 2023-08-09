Окупанти обстріляли дитячий садок у Херсоні [ Редагувати ]
У середу, 9 серпня, окупанти обстріляли з артилерії Херсон. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Цього разу ворог атакував дитсадок, поранення отримала одна людина.
російська артилерія вкрила вогнем дитсадок у Херсоні. Внаслідок обстрілу легкі поранення отримав 75-річний слюсар.
За даними ОВА, наразі йому надають необхідну медичну допомогу.
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