Ставка 9 серпня: Зеленський зробив заяву [ Редагувати ]
У середу, 9 серпня, президент України Володимир Зеленський звітував про Ставку.
Сьогоднішня Ставка – у спеціальному форматі. Найвужче коло людей і максимальна увага до єдиної теми – нашого наступу. Глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога.
"Доповіді: Головком Залужний, командувачі Сирський і Тарнавський, начальник ГУР Буданов", - додав президент.
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