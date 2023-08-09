У середу, 9 серпня, Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від партії "Слуга народу" Андрія Холодова. У нього забрали мандат. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

За відповідне рішення проголосували 308 парламентаріїв.

Варто зазначити, що тепер у Верховній Раді стало 403 народних депутати.