Рада забрала мандат у Холодова [ Редагувати ]
У середу, 9 серпня, Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від партії "Слуга народу" Андрія Холодова. У нього забрали мандат. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
За відповідне рішення проголосували 308 парламентаріїв.
Варто зазначити, що тепер у Верховній Раді стало 403 народних депутати.
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