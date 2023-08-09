У Новій Каховці ЗСУ уразили пункт управління російської армії [ Редагувати ]
У середу, 9 серпня, Сили оборони України уразили пункт управління російської армії у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Близько 10:00 Збройні сили України уразили пункт управління армії рф у тимчасово окупованій Новій Каховці.
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