Смертельна ДТП з нацгвардійцем: суддю залишили під вартою [ Редагувати ]
У середу, 9 серпня, суд відхилив апеляцію судді Олексія Тандира, який збив на смерть бійця Нацгвардії на блокпосту у Києві. Він залишиться під вартою.
Про це повідомляє "Суспільне".
Суд не задовільнив апеляцію адвокатів Тандира щодо запобіжного заходу. Тому підозрюваний залишиться під вартою щонайменше до 26 серпня без права внесення застави.
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