У середу, 9 серпня, суд відхилив апеляцію судді Олексія Тандира, який збив на смерть бійця Нацгвардії на блокпосту у Києві. Він залишиться під вартою.

Про це повідомляє "Суспільне".

Суд не задовільнив апеляцію адвокатів Тандира щодо запобіжного заходу. Тому підозрюваний залишиться під вартою щонайменше до 26 серпня без права внесення застави.