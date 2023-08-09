Завод у Сергієвому Посаді під москвою, де 9 серпня стався потужний вибух, виготовляв техніку для російської армії. Від біноклів до оптичних прицілів. Про це повідомляється на сайті "Загорський оптико-механічний завод"..

Зокрема, на сайті вказано, що АТ "Загорський оптико-механічний завод" (ЗОМЗ, входить до холдингу "Швабе" держкорпорації "Ростех").

Підприємство позиціонує себе як одного з основних російських розробників та виробників спостережних приладів для силових структур та промисловості.

Він також виробляє медичну апаратуру для діагностики та лікування захворювань тканин та судин ока, флюорографи та підсилювачі яскравості рентгенівського зображення, а також різні фотометричні прилади.

Але, один із пріоритетних напрямів роботи заводу - це оптика для військових. Наприклад, на підприємстві займаються виробленням біноклів 8х20 для комплекту бойового екіпірування військовослужбовця "Ратник". Він відрізняється малою вагою та високоміцним ергономічним корпусом з магнієвого сплаву.

Також на цьому заводі виробляли техніку спеціального призначення. А саме: авіаційні приціли, тепловізори, самонавідні ракети, установки виявлення лазерного типу, оптичні спостережні прилади.

Також там займались виготовленням окулярів, прицілів та монокулярів нічного бачення.

Прокремлівські ЗМІ інформують, що виручка Загорського оптико-механічного заводу за 2021 становила 1,2 млрд рублів (чистий прибуток - 10,033 млн рублів).

При цьому компанія не розкривала дані за весь 2022 рік. Однак тільки за другий квартал виручка заводу склала 657,2 млн рублів (чистий прибуток - 25,6 млн рублів).

Як заявляє місцева влада, потужний вибух, стався в ангарі фірми "Піро-Рос", розташованої на території Загірського оптико-механічного заводу.

Як вказано на сайті цієї компанії, вона була заснована в 1994 році чотирма оборонними підприємствами. І протягом цього часу "Піро-Рос" із маленького піротехнічного конструкторського бюро плавно переросла у велике підприємство з розробки та виробництва пускового електромеханічного обладнання, піротехнічних та швейних виробів, а також проведення феєрверкових показів та перевезення небезпечних вантажів.

Принаймні так вказано на самому сайті компанії. Крім того, "Піро-Рос" сьогодні продовжує розробку та виробництво систем управління феєрверковими показами з активним застосуванням електроніки. Також там хизуються, що їх товари "розроблені з урахуванням специфіки перевезення небезпечних вантажів".

З-поміж цього всього фірма ще й пропонує одяг преміум-класу "для ділових та енергійних жінок, основою гардероба яких є класичний костюм".