Атака на москву дронами: як відреагували у Зеленського [ Редагувати ]
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що нова атака безпілотників на москву є зайвим доказом того, що російський диктатор володимир путін, котрий вторгся в Україну, перетягує війну і на свою територію. Про це він повідомив у Twitter.
За його словами, невстановлений безпілотник над росією - бездоганний символ сьогодення.
"Клан путіна" дедалі активніше та наполегливіше переносить війну на власну територію.
На думку Подоляка, це "правильна й розумна стратегія", яка втягне рф у рятівну політичну перебудову, прискорить знищення "клану шовіністів" й остаточно закриє країну в традиційній внутрішній громадянській війні.
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