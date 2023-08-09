Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що нова атака безпілотників на москву є зайвим доказом того, що російський диктатор володимир путін, котрий вторгся в Україну, перетягує війну і на свою територію. Про це він повідомив у Twitter.

За його словами, невстановлений безпілотник над росією - бездоганний символ сьогодення.

"Клан путіна" дедалі активніше та наполегливіше переносить війну на власну територію.

На думку Подоляка, це "правильна й розумна стратегія", яка втягне рф у рятівну політичну перебудову, прискорить знищення "клану шовіністів" й остаточно закриє країну в традиційній внутрішній громадянській війні.