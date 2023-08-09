Окупанти обстріляли село в Донецькій області: є поранені [ Редагувати ]
У середу, 9 серпня, окупанти з артилерії обстріляли село Миколаївка в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки є поранені. Про це повідомляє Донецьку обласну прокуратуру.
О 09:20 окупанти обстріляли, ймовірно, зі ствольної артилерії село Миколаївка Костянтинівської міської територіальної громади.
Зазначається, що від вибухів постраждали троє селян віком від 53 до 57 років. Чоловіка та одну з жінок російська атака застала в крамниці, ще одну жительку - у власному будинку.
Постраждалі дістали мінно-вибухові травми різного ступеня тяжкості. Парамедики надали їм первинну допомогу на місці події та згодом відвезли до лікарні.
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