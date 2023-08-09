В Міноборони Німеччини підтвердили передачу Україні танків Leopard-1 [ Редагувати ]
В Міністерстві оборони Німеччини підтвердили передачу додаткових Leopard-1. Йдеться про 25 танків й не тільки. Про це повідомляє DW.
8 серпня, з'явилась інформація про "неназвану компанію", яка закупила 50 танків Leopard 1 у компанії OIP Land Systems, що належить Фредді Верслуйсу. Останній придбав їх близько 10 років тому, коли уряд Бельгії проводив оптимізацію витрат в Збройних силах.
Пізніше стало відомо, що покупцем виявися концерн Rheinmetall. Саме він придбав 50 танків Leopard 1, частину яких планує передати Україні.
9 серпня інформацію про купівлю танків для України підтвердили в німецькому Міноборони, але уточнили, що йдеться про:
- 25 танків Leopard-1;
- п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин;
- два навчальні танки.
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