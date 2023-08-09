На пляжі в Рокуей-біч у Квінсі, Нью-Йорк, США, вперше за 70 років зареєстровано напад акули. Жертвою стала 65-річна емігрантка з України Тетяна Колтунюк. Про це пише New York Post.

За словами рятувальників, акула вкусила жінку за ліву ногу, коли вона плавала недалеко від берега. Вона втратила "близько 20 фунтів плоті" (9 кг - ред.) і на момент приїзду швидкої допомоги втратила багато крові.

Рятувальникам вдалося зупинити кровотечу, спорудивши імпровізований джгут з каната та рятувального кола.

Постраждалу доставили до шпиталю, її життю нічого не загрожує.

Про жертву відомо, що її звуть Тетяна Колтунюк, вона є українською активісткою та регулярно проводила у США антиросійські акції.

Нападів акул на пляжі у Квінсі не фіксували 70 років. Колтунюк, за словами місцевих, була тут завсідником, приходила купатися п'ять разів на тиждень.

Пляж Рокуей-Біч - одне з найпопулярніших місць відпочинку на Атлантичному узбережжі Нью-Йорка. У 2022 році пляж закривали через активність акул у цьому районі.

Поява акул пов'язують у тому числі з тим, що через спеку підвищується температура води у затоках.

У 2022 році в штаті Нью-Йорк зареєстрували вісім випадків нападу акул, тоді як загалом з 1837 року в штаті відомо про 20 таких випадків.