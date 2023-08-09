У Кропивницькому затримали депутата міської ради, який займався рекетом (фото) [ Редагувати ]
Правоохоронці затримали депутата з Кропивницького, який займався рекетом. Про це повідомляє СБУ.
У результаті спецоперації у Кропивницькому нейтралізовано злочинне угруповання рекетирів, яке очолював чинний депутат міської ради.
Під його керівництвом кримінальники "вибивали" $92 тис. з місцевого підприємця, з яким депутат має спільний бізнес.
Цю суму потерпілий мав передати зловмисникам як сплату неіснуючого боргу перед ватажком злочинної групи. Під час зустрічей, вимагаючи "борг", депутат неодноразово завдавав тілесні ушкодження потерпілому.
Співробітники СБУ затримали депутата в обласному центрі під час передачі йому другої частини "данини".
Перед цим українська спецслужба задокументувала факт отримання ним першого "траншу" від підприємця у сумі $29 тис.
За даними ЗМІ, затримали Дмитра Терзова з "Батьківщини".
За даними слідства, до складу банди входили місцеві кримінальники, які спеціалізувалися на рекеті.
За вказівкою лідера злочинної групи її учасники вимагали гроші з місцевих жителів під вигаданими приводами. У разі відмови - застосовували психологічний тиск, фізичне насильство та погрози вбивства.
Під час обшуків за місцем проживання та роботи депутата виявлено велику суму готівки, ймовірно одержану злочинним шляхом.
На підставі зібраних доказів йому та ще одному учаснику злочинного угруповання повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди.
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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