Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що збирається сприяти відновленню зернової угоди у "розширеному" форматі. І закликав західні країни допомогти перетворити цю угоду на основу мирних домовленостей між Україною та рф, повідомляє Bloomberg.

Під час виступу ввечері 8 серпня турецький лідер нагадав, що під час нещодавньої телефонної розмови з володимиром путіним (2 серпня - ред.) він мав можливість дізнатися "з перших рук" про вимоги та очікування росії від зернової угоди.

За словами Ердогана, і він, і путін поділяють думку про необхідність постачання зерна до Африки.

Ердоган також зазначив, що контакти для відновлення угоди в "розширеному" форматі тривають, але її реалізація залежить від того, чи "виконають західні країни свої обіцянки". Президент Туреччини не уточнив, що це за формат та умови.

На жаль, у попередній період дії угоди принцип лояльності не дотримувався. Не було зроблено жодних дипломатичних кроків для того, щоб позитивна атмосфера, створена Чорноморською ініціативою, переросла у перемир'я, а потім і у постійний мир.

Джерела WSJ вважають, що відмова кремля від участі в зерновій угоді негативно вплине на відносини не лише з Туреччиною, а й із Китаєм. У рамках зернової угоди до КНР постачалася майже чверть зерна, а офіційний Пекін наполягав на необхідності продовжити угоду заради глобальної продовольчої безпеки.

Зернова угода - угода між Україною, росією, Туреччиною та ООН про вивезення зерна з чорноморських портів України (Чорноморськ, Південний та Одеський порт), підписана 22 липня 2022 року. Вона неодноразово продовжувалась.

17 липня кремль не продовжив угоду щодо безпечного вивезення українського зерна через гуманітарні коридори у Чорному морі.

19 липня росія пригрозила, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. 20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.