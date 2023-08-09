У 2023 році рубль ослаб щодо долара на 23%. Таким чином, рубль опинився в трійці валют з найгіршими показниками серед ринків, що розвиваються - в одному ряду з турецькою лірою та аргентинським песо. Про це пише Bloomberg.

7 серпня курс долара подолав позначку 97 руб. вперше з березня 2023 року. У середу, 9 серпня, російська валюта послабшала ще сильніше. Курс євро на Московській біржі перевищував позначку 107 руб. вперше із 25 березня 2022 року. Долар зростав до 97,8 руб.

Незважаючи на те, що еталонна марка нафти Brent з червня стала дорожчою на $10, а російська Urals подолала стелю цін у $60 за барель, який встановив Захід, з початку літа рубль послабшав уже на 20%.

Біржові аналітики пов'язують падіння курсу російської валюти зі скороченням експортної виручки від продажу енергоносіїв, низькою пропозицією валюти на ринку та високими бюджетними видатками, у тому числі на війну проти України.