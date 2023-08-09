В Іраку заборонили слова "гомосексуальність" та "гендер" [ Редагувати ]
Іракська Комісія з комунікацій та медіа у вівторок оголосила про заборону використовувати у ЗМІ та соцмережах слова "гомосексуальність" та "гендер". Про це повідомляє CNN.
Регулятор вимагає, щоб замість слова "гомосексуальність" використовували слова "сексуальна девіація".
Прес-служба уряду Іраку заявила, що рішення регулятора ще потребує остаточного затвердження. Також, за їхніми словами, поки що не встановлено покарання за порушення нового правила, але, швидше за все, воно передбачатиме штраф.
В Іраку немає прямої заборони на одностатевий секс, однак, як зазначають експерти, розпливчасто сформульовані статті кримінального кодексу, в яких йдеться про порушення моральних норм, іноді використовуються для переслідування представників ЛГБТ-спільноти.
В останні місяці багато іракських партій почали активніше критикувати тему прав ЛГБТ. Крім того, після випадків спалення Корану в Данії та Швеції місцеві угрупування шиїтів під час своїх акцій протесту стали частіше спалювати райдужні прапори.
У 2022 році лідер мусульман-шиїтів країни Муктада ас-Садр збирав підписи для боротьби з "порочними" та заявляв, що геїв та лесбіянок слід лікувати медикаментозно та психічно.
Нагадаємо, раніше в Іраку заблокували Telegram.
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