Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем УПЦ та заповідником "Києво-Печерська лавра". Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

9 серпня 2023 року Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви та Національним заповідником "Києво-Печерська лавра". Йдеться про приміщення Нижньої Лаври.

Тим самим Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовних вимог Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви. Ця релігійна організація й надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики виявило під час перевірки низку порушень договору, укладеного між УПЦ та заповідником, які й стали підставами до його розірвання.

Заповідник розірвав Договір про безоплатне користування майном з Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) 29 березня 2023 року.

Адвокат УПЦ МП Микита Чекман повідомив, що Монастир звинуватили у тому, що він утримував майно у неналежному стані, а отже, порушив умови договору.

Слід зазначити, що доволі наївно було очікувати ухвалення іншого рішення у випадку, коли увесь адміністративний апарат був задіяний для того, щоб позбавити Монастир права вести релігійну діяльність. Усім парафіянам Української Православної Церкви хочемо наголосити: будуть використані усі національні та міжнародні способи захисту, щоб відстояти Києво-Печерську Лавру за Українською Православною Церквою, а поки очікуємо на складення та проголошення повного тексту судового рішення та готуємося до апеляційного провадження!

Нагадаємо, у березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір з УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали залишити монастир і всі будівлі 29 березня.