Німеччина передала Україні дві пускові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

Також Збройні сили України отримали:

2 пускові установки PATRIOT;

10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);

6 525 димових снарядів 155 мм;

матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;

5 машин прикордонної служби;

4 БПЛА-розвідників VECTOR;

11 638 біноклів;

20 000 захисних окулярів;

6 великовантажних тягачів 8x8 HX81 і 6 напівпричепів;

2 вантажівки 8х6;

100 кулеметів MG5;

40 000 аптечок.

Зараз Україна має дивізіон Patriot, який складається з командного пункту, радару, а також самих пускових установок (до восьми одиниць).

Глава Raytheon (виробник Patriot) Грег Хайєс стверджує, що ЗРК Patriot разом з іншими системами ППО перехоплюють до 90% ракет в Україні. Україна внесла зміни до програмного забезпечення Patriot, завдяки чому ЗРК здатні відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять у двічі швидше.

Як працює ЗРК Patriot

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal, що Києву необхідні 50 систем Patriot.