Німеччина передала Україні дві пускові установки ЗРК Patriot [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні дві пускові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.
Також Збройні сили України отримали:
- 2 пускові установки PATRIOT;
- 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
- 6 525 димових снарядів 155 мм;
- матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;
- 5 машин прикордонної служби;
- 4 БПЛА-розвідників VECTOR;
- 11 638 біноклів;
- 20 000 захисних окулярів;
- 6 великовантажних тягачів 8x8 HX81 і 6 напівпричепів;
- 2 вантажівки 8х6;
- 100 кулеметів MG5;
- 40 000 аптечок.
Зараз Україна має дивізіон Patriot, який складається з командного пункту, радару, а також самих пускових установок (до восьми одиниць).
Глава Raytheon (виробник Patriot) Грег Хайєс стверджує, що ЗРК Patriot разом з іншими системами ППО перехоплюють до 90% ракет в Україні. Україна внесла зміни до програмного забезпечення Patriot, завдяки чому ЗРК здатні відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять у двічі швидше.
Як працює ЗРК Patriot
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal, що Києву необхідні 50 систем Patriot.
по темі
Україна не отримала достатньо західних ЗРК для повної заміни С-300, пише Forbes. За даними видання, Києву потрібно ще 18-20 комплексів, щоб повністю замінити всі радянські системи
Німеччина за минулий тиждень поставила Україні ще дві броньовані машини WISENT 1, які використовуються для розмінування території, три розвідувальні БПЛА VECTOR, а також дев'ять машин прикордонної служби
Неназвана країна купила для України 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems. Після капітального ремонту та оснащення новими системами озброєння 7 серпня перша партія танків Leopard 1 вирушила до України через Німеччину та Італію
Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреас Шварц закликав уряд країни надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus
Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що Україна отримає винищувачі F-16 через кілька місяців