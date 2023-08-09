Через зростання інтенсивності російських обстрілів Куп’янського району Харківської області місцева влада пропонує мешканцям евакуюватися. Про це повідомив у Facebook т.в.о. начальника Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

"Артилерійські обстріли, авіабомби та лісні пожежі. Така сьогодні реальність в населених пунктах наближених до лінії фронту. Російські терористи стають ще більш цинічними та абсолютно байдужими до людського життя. Як наслідок, майже кожен день, маємо загиблих та поранених серед мирного населення.

Враховуючи зростання інтенсивності обстрілів та повної їхньої хаотичності, пропонуємо мешканцям Купʼянського району прийняти відповідальне та зважене рішення щодо тимчасового виїзду на безпечні території Харківської області та України", - пише Андрій Канашевич.

Всю інформацію щодо евакуації можливо отримати в органах районної та місцевої влади.

Куп’янський напрямок зараз є основним напрямком наступу ворога, повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Тут ворог сформував наступальне угруповання і намагається рухатись вперед. Оперативна ситуація "складна, але контрольована". Противник вже кілька днів веде безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області.

Мета ворога на Куп’янському напрямку - прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Куп’янська.