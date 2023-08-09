Військовослужбовці, правоохоронці та рятувальники отримуватимуть щомісячну доплату в 30 000 гривень - Шмигаль [ Редагувати ]
Усі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Сьогодні на позачерговому засіданні Уряду ухвалили постанову, яка внормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників.
На час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях - 100 тис. грн.
Також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.
Нагадаємо, Верховна Рада 30 травня ухвалила в другому читанні й цілому законопроєкт №9342 про доплати військовим.
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